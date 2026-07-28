Евросоюз планирует ввести санкции против сотен компаний за связи с Россией

Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1,6 тыс. компаний, которые связаны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что это будет самое большое количество компаний, которое Брюссель внесет в санкционный список в рамках одного пакета рестрикций. Совокупная годовая выручка этих предприятий превышает $20 млрд, а число сотрудников составляет 265 тысяч человек.

По информации Bloomberg, новые санкции готовит Европейская служба внешних связей, а работа над ними ведется уже несколько месяцев. Агентство уточняет, что чиновники ЕС пытаются включить в санкционные списки компании российского оборонно-промышленного комплекса, которые еще не попали под ограничения.

По словам источников, проект новых санкций предложат государствам Евросоюза в ближайшие недели, а принять его планируется в октябре 2026 года.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее в России оценили планы ЕС ввести новый механизм наложения санкций.