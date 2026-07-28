В одном из регионов РФ постепенно снимают ограничения на АЗС

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что на АЗС региона постепенно снимают ограничения.

«С сегодняшнего дня в Калининградской области Лукойл снимает лимиты на отпуск топлива — заправиться можно без ограничений, разрешено набирать топливо и в канистры. С 1 августа ограничения снимет и Сургутнефтегаз», — поделился глава региона.

Беспрозванных уточнил, что лимиты на покупку топлива сохраняются на АЗС сети «Балтнефть» — 30 л на бензин и 100 л на дизель.

28 июля губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал, что в регионе отменили ограничения на продажу топлива.

В начале июля в Омской области сняли запрет на отпуск топлива в канистры. Бензин и дизельное топливо начали заливать в тары в рамках установленных лимитов. Хоценко подчеркнул, что власти держат на постоянном контроле вопрос топливного обеспечения региона.

Ранее вице-премьер оценил ситуацию на топливном рынке России.