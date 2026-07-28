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Бизнес

Стали известны негативные ожидания Евросоюза в отношении Армении

СВР РФ: в ЕС сознают неизбежность глубокого кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС
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В случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в стране наступит глубокий экономический кризис, и неизбежность этого сознают в Европе. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), передает РИА Новости.

«По поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза», — говорится в публикации службы.

В сообщении подчеркивается, что «обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость «гребущих» в сторону ЕС армянских властей».

В СВР добавили, что от многих стран Европы уже поступили сигналы руководству Евросоюза (ЕС) о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул важность углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и расширения экспортных возможностей Армении. Пашинян также поблагодарил французского лидера за постоянную поддержку повестки демократических реформ в Армении.

Ранее Пашинян в разговоре с Путиным допустил вступления Армении в ЕС.

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