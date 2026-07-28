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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Еще в одном регионе России задумали ввести заправку по принципу «четные-нечетные»

Гибатдинов предложил ввести в Ульяновской области заправку «четные-нечетные»
Александр Кряжев/РИА Новости

Член Совета Федерации от Ульяновской области Айрат Гибатдинов предложил ввести в регионе порядок заправки автомобилей по принципу «четные-нечетные» на фоне роста очередей на автозаправочных станциях. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в четные дни календаря могут заправляться машины с государственными номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, а в нечетные — 1, 3, 5, 7, 9.

Сенатор отметил, что такая схема уже доказала эффективность в других регионах России, она позволила равномернее распределить поток машин и снизить очереди на АЗС.

Парламентарий рассказал, что следит за ситуацией с бензином в Ульяновской области и пока что ажиотажный спрос сохраняется. Жителям региона приходится тратить большое количество времени для заправки машин, причем проблемы испытывают и те, для кого транспорт является инструментом работы.

Гибатдинов подчеркнул, что власти должны пойти на новые временные организационные решения для того, чтобы не допустить спекуляций и уменьшить очереди.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области временно изменили правила продажи топлива.

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