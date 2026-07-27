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Сбер бесплатно обучит работе с ИИ школьников и взрослых

Сбер вместе с образовательными платформами запустил курсы по использованию ИИ
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Сбер совместно с «ГигаЧатом» и образовательными платформами «Нетология», «Фоксфорд» и «Алгоритмика» запускает к началу нового учебного года бесплатные образовательные программы по работе с искусственным интеллектом для школьников и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что программы направлены на формирование практических навыков использования ИИ-инструментов в учебе, работе и повседневной жизни.

В частности, «Фоксфорд» и «Алгоритмика» подготовили для учащихся 5–11-х классов курс, посвященный возможностям нейросетей и их применению в учебной и творческой деятельности. В рамках программы школьники научатся составлять эффективные запросы к ИИ для решения различных задач, включая разработку учебного плана, объяснение сложных тем и проверку знаний.

Кроме того, участники познакомятся с использованием искусственного интеллекта для создания сайтов и собственных ИИ-ассистентов, поиска информации, самообразования и освоения новых навыков.

Для взрослых пользователей «Нетология» запустит марафон «ГигаЧат: ваш универсальный помощник для жизни». Программа рассчитана на слушателей без специальной подготовки.

На примере повседневных ситуаций участники программы узнают, как с помощью искусственного интеллекта создавать тексты различной сложности, генерировать изображения, оформлять резюме, готовиться к собеседованиям, планировать личные дела и решать бытовые задачи.

Отмечается, что все материалы будут доступны слушателям после регистрации, проходить обучение они смогут в своем темпе.

По итогам программы все участники получат сертификат о прохождении курса.

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