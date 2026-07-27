Альфа-Банк получил международную награду за развитие сервисов для малого бизнеса

Альфа-Банк признан лучшим банком для малого бизнеса по версии Golden Bull Awards

Альфа-Банк стал лауреатом международной премии Golden Bull Awards, получив награду в номинации World-Class Bank for Small and Micro Businesses («Банк мирового уровня для малого и микробизнеса»). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как рассказали в финансовой организации, международное жюри отметило вклад банка в развитие финансовых решений для предпринимателей, а также создание технологических сервисов, способствующих росту и масштабированию компаний.

В компании подчеркнули, что банк развивает цифровую систему, где большинство операций доступны дистанционно.

«Мы создаем продукт, который позволяет предпринимателям заниматься развитием своих компаний, а не банковскими процессами. И будем продолжать инвестировать в инновации», — отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осина.

Отдельное направление работы, как уточняется, связано с повышением финансовой грамотности клиентов: через цифровые каналы банк предоставляет образовательные материалы, аналитику и практические рекомендации.