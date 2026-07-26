СМИ назвали причину миллиардных вложений Китая в «зеленую» энергетику

Китай наращивает инвестиции в «зеленую» энергетику на фоне снижения мирового спроса на нефть из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

Резкое сокращение глобального предложения нефти на фоне войны с Ираном и ожидаемое первое с пандемии падение мирового спроса на нефть в 2026 году совпадает с планами Пекина по увеличению вложений в безуглеродные источники энергии.

«Речь идет о строительных проектах на $11,8 млрд и прямых инвестициях на $8,3 млрд», — говорится в статье.

Китай, уже являющийся мировым лидером по инвестициям в чистую энергетику, в последнее время направил более $43 млрд на низкоуглеродные проекты, включая модернизацию электросетей и развитие возобновляемых мощностей. На фоне роста цен на нефть и перебоев с поставками в стране ускоряется переход на альтернативные источники.

Около половины такси в КНР уже электрические, и Пекин ставит цель перевести 80% своих большегрузных автомобилей на аккумуляторные батареи в течение пяти лет. Для достижения этой цели необходимо внедрение недавно разработанных китайских технологий производства аккумуляторных батарей для грузовиков.

Снижение ожиданий по поводу будущей стоимости нефти отражается и на рынках прогнозов. Вероятность достижения нефтью исторического максимума к 30 сентября упала с 9% до 6,8% за сутки. Аналогичная тенденция наблюдается и по прогнозам на 31 декабря: показатель снизился с 18% до 14,5%.

В ближайшее время ключевое влияние на рынок будут оказывать развитие конфликта на Ближнем Востоке и дальнейшие шаги Китая по развитию возобновляемой энергетики, говорится в статье.

Более того, Китай сократил импорт нефти примерно вдвое во время Ормузского кризиса, полагаясь вместо этого на огромные государственные и нефтеперерабатывающие запасы. По оценкам Al Jazeera, страна может навсегда сократить свой импорт на 2 миллиона баррелей в день, полагаясь вместо этого на электрифицированный транспорт.

Ранее Китай нарастил закупки российской нефти.