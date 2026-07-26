В Совфеде оценили влияние новых американских санкций на доллар

Анонсированный законопроект о новых санкциях США против России ударит по доллару как по глобальной валюте. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков.

По его мнению, чем больше ограничений Вашингтон вводит для других государств в сфере экономики, тем больше он сужает сферу господства доллара.

Пушков добавил, что эти страны, пытаясь обойти ограничения, начинают использовать другие валюты.

По его словам, санкции также вновь покажут всему миру — и странам, и частным компаниям, и крупным держателям капиталов — опасности, связанные с зависимостью от доллара, «который все чаще используется США не как финансовое средство, а инструмент политического давления».

До этого сообщалось, что американский сенат может рассмотреть законопроект о санкциях против России уже на следующей неделе. Как утверждают источники, демократы дали понять республиканцам, что готовы поддержать антироссийские рестрикции. Законопроект был изменен дважды после кончины сенатора Линдси Грэма. В результате сенаторы снизили максимальную ставку вторичных пошлин с 500% до 100% и ограничили действие законопроекта, разрешив американскому лидеру вводить пошлины только в отношении не более чем пяти стран.

Ранее сообщалось, что в США увидели проблему в законопроекте сенатора Грэма о санкциях против России.