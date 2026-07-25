В Японии заявили о желании местных брендов вернуться в Россию

Японии и России следует возобновить экономическое сотрудничество, японские компании надеются вернуться на российский рынок. Такое мнение высказал в интервью ТАСС депутат правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.

Парламентарий напомнил, что сотрудники министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии в мае этого года посетили Москву. По словам Мунэо Судзуки, японские компании принимали участие в этой встрече, поскольку они хотят вернуться в Россию.

С тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, многие зарубежные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), Fast Retailing Co., Ltd. (Uniqlo), Toyota, Nissan, приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Кроме того, власти Японии с 2022 года ввели несколько пакетов санкций в отношении России, что привело к существенному свертыванию связей между двумя странами.

Ранее в Госдуме рассказали, почему американские бренды хотят вернуться в Россию.