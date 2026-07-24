Долг «Гугла» может составить 91,5 квинтиллиона рублей

Таляровский: долг «Гугла» может составить более 91,5 квинтиллиона рублей

Совокупный объем обязательств, которые могут быть возложены на контролирующих лиц обанкротившейся ООО «Гугл», превышает 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом заявил конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский в интервью РИА Новости.

Данная сумма, представляющая собой 20-значное число, включает в себя как реестровые, так и текущие задолженности.

Субсидиарная ответственность может быть возложена на материнскую компанию Google International LLC (США), две зарубежные структуры Google (включая ирландскую Google Ireland Limited), а также на четырех бывших руководителей российского подразделения: экс-гендиректоров Дэвида Мунро Снэддона и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, и бывших управляющих директоров Юлию Соловьеву и Юлию Рамазанову.

Отмечается, что слушания были перенесены на октябрь.

В декабре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15,2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Сумма санкции за каждое нарушение составила 3,8 млн рублей.

Ранее суд изъял дебиторскую задолженность Google France на сумму более полумиллиарда евро.