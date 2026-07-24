Более 85 тысяч семей решили свои проблемы с кредитами с помощью Сбера

Более 85 тыс. российских семей решили свои проблемы с кредитами с помощью Сбера во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба банка.

Всего Сбер помог урегулировать задолженности на общую сумму 70 млрд рублей.

В Сбере отметили, что люди, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут воспользоваться государственными и собственными программами банка.

Госпрограммы предлагают кредитные и ипотечные каникулы. С апреля по июнь их оформили 22, тыс. человек.

Также клиентам доступны собственные программы Сбера. Они доступны по ипотеке, потребительским займам, автокредитам и кредитным картам.

Кроме того, клиенты могут урегулировать финансовые трудности на стадии банкротства. Всего во втором квартале этим инструментом воспользовались 1595 клиентов.

«Когда человек сталкивается с финансовыми трудностями, ему нужна реальная помощь — быстрая, понятная и без лишней бюрократии. Помогает в этом цифровизация. 92% наших клиентов в сложной ситуации уже подают заявку в приложении «СберБанк Онлайн» — так быстрее и проще. Форма заявки гибкая и адаптируется под каждую программу и жизненную ситуацию. В 80% случаев дополнительное соглашение можно подписать, не выходя из дома», — рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбера Денис Кузнецов.