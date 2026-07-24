Сбер поддержал принятие закона о регулировании рынка криптовалют

Сбер приветствует принятие закона о регулировании рынка криптовалют, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, комментируя принятый Госдумой законопроект.

«Это важный шаг для формирования рынка криптоактивов в России. Сбер последовательно участвовал в консультациях с Банком России по законопроекту, делился практическим опытом, наработками и своей риск-оценкой, чтобы найти баланс между интересами государства, защитой прав инвесторов и развитием рынка», — сказал он.

Ведяхин отметил, что у Сбера уже есть успешный опыт работы с цифровыми активами. Он добавил, что с 2025 года банк предлагает квалифицированным инвесторам структурные облигации с ЦФА с привязкой к биткоину и эфиру, а в декабре 2025 года Сбер провел пилотный проект по кредитованию под залог криптовалюты.

По его словам, одним из ключевых элементов новой инфраструктуры станет цифровой депозитарий для ведения учета прав клиентов на криптовалюту.

«Сбер планирует реализовать необходимую инфраструктуру для торгов криптовалютой и запустить цифровой депозитарий к 1 декабря 2026 года», — рассказал Ведяхин.

Он также отметил, что основная ценность для клиента будет формироваться через качество клиентского сопровождения на всем инвестиционном пути.

«Клиент, впервые покупающий криптовалюту через приложение банка или брокера, оценивает не столько возможность выхода на рынок, сколько понятность работы сервиса, скорость поддержки и ощущение защищенности», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что также необходимо разработать и принять большое количество подзаконных актов, чтобы построить инфраструктуру и технологическую базу.