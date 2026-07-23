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Бизнес

ЕС обязал компании уведомлять о продаже России СПГ-танкеров

Евросоюз обязал компании Европы уведомлять ЕК о продаже России СПГ-танкеров
Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Европейский союз (ЕС) в 21-м пакете антироссийских санкций обязал компании Европы уведомлять Еврокомиссию в случае продажи России танкеров, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщили в Совете ЕС.

Также принятые меры предусматривают возможность введения новых ограничений на продажу газовозов российским гражданам или компаниям.

«Кроме того, вводятся дополнительные договорные обязательства, направленные на снижение риска перепродажи таких судов в Россию или их использования на территории страны», — говорится в сообщении.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Дмитриев отреагировал на материал FT об антироссийских санкциях ЕС.

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