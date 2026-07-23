Сбер запустил новую функцию в своих банкоматах в ТЦ и аэропортах

Сбер запустил в своих банкоматах обмен валюты по принципу «наличные за наличные», сообщает пресс-служба Сбера.
Теперь клиенты смогут получить наличные в банкоматах в ТЦ, аэропортах и других популярных местах.
Первые валютные банкоматы Сбера установили в более чем 30 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа и другие.
За одну операцию можно будет обменять не более 40 тыс. рублей.
«Теперь не надо специально идти в отделение банка, работающее по графику, или искать пункт обмена валюты. Услуга становится доступной любому человеку в самых популярных и важных локациях: аэропорты, вокзалы, торгово-развлекательные центры. Например, иностранные туристы и люди, находящиеся в командировках, могут обменять валюту в банкомате сразу по прилету», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.