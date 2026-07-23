В Госдуме предложили ввести полный запрет на вывод капиталов за рубеж

Трансграничное движение капитала — это узаконенный грабеж России, который необходимо запретить. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя информацию Bloomberg о том, что с начала года российские бизнесмены инвестировали десятки миллиардов долларов в зарубежные активы — криптовалюту, золото, недвижимость в Монако, частные инвестфонды и проекты на Ближнем Востоке.

«Все закономерно: олигархи все богатеют и богатеют, вкладываться в развитие страны они не хотят, помогать стране воевать — тем более. А деньги куда-то девать надо. И тут пособил добрый Центробанк, который в декабре прошлого года снял даже те достаточно мягкие ограничения на вывод валюты за рубеж, что были введены после начала СВО. Теперь вывози сколько хочешь: есть миллиард — вывози миллиард. Был запрет на вывод дивидендов на зарубежные счета — отменили. Всем этим наши олигархи с удовольствием пользуются», — сказал он.

Миронов напомнил о предложениях партии запретить оставлять экспортную выручку от продажи сырья за рубежом, повысить налог на прибыль для предприятий, учрежденных офшорными компаниями, и снизить для всего остального бизнеса.

«Я сейчас повторю то, что сказал 24 февраля 2022 года. Открытая российская экономика выгодна только олигархам, это дырявое сито, через которое наши деньги утекают за кордон. И те ограничения, которые ввели после начала СВО, надо не свертывать, а ужесточать вплоть до полного запрета на вывод капитала. Тогда у нас будут суверенная экономика, которая поможет России одолеть коллективный Запад», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили запретить в России микрофинансовые организации.