«СберИнвестиции» стали лидером рейтинга Frank RG по условиям брокерского обслуживания

«СберИнвестиции» заняли первое место в исследовании аналитической компании Frank RG, посвященном сравнению тарифов и условий брокерского обслуживания. Сервис признан наиболее выгодным для начинающих и консервативных инвесторов, а также для клиентов с объемом инвестиционного портфеля до 100 тыс. рублей, следует из исследования.

Уточняется, что для оценки предложений брокеров Frank RG разработала расчетную модель, которая позволяет сравнивать привлекательность тарифов для инвесторов с различными стратегиями и объемом капитала.

Аналитики оценивали условия для нескольких категорий клиентов: начинающих инвесторов, консервативных инвесторов, инвесторов смешанной стратегии и профессиональных участников рынка.

Согласно результатам исследования, «СберИнвестиции» стали лидером для начинающих и консервативных инвесторов. Кроме того, среди массовых клиентов с портфелем до 100 тыс. рублей брокер занял первое место во всех рассматриваемых категориях.

«Наш главный фокус сегодня — стать ближе, проще и выгоднее для инвестора. Низкие комиссии и отсутствие скрытых платежей существенно влияют на решение открыть счет у большинства инвесторов», — отметил руководитель брокерского бизнеса «СберИнвестиций» Станислав Портненко.

По его словам, компания также продолжает совершенствовать условия обслуживания для опытных инвесторов. В частности, ранее была отменена комиссия за участие в первичных размещениях, а в ближайшее время аналогичное решение планируется распространить на операции с биржевыми фондами.

В компании подчеркнули, что намерены и дальше развивать сервис, ориентируясь как на начинающих, так и на опытных инвесторов.