Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Российские нефтяники повысили эффективность изыскательских работ

Специалисты «Роснефти» создали нормативы для геотехнического мониторинга
Shutterstock

Работники самарского проектного института «Роснефти» создали справочник нормативных затрат на работы по подготовке документации для проведения геотехнического мониторинга. Это первый документ в России, регламентирующий расчет затрат по данному направлению работ, сообщили в компании.

Уточняется, что создание нормативов способствовало появлению у российского сметного сообщества единого прозрачного подхода к формированию и определению стоимости работ, снижение трудозатрат на формирование и согласование сметного расчета с заказчиком.

Стоимость проектных работ, как отмечается, зависит от основных технико-экономических показателей проектируемого объекта.

При разработке нормативов специалисты «Роснефти» рассмотрели и обработали массив данных по более чем 1 400 сооружениям. По каждому были учтены фактические трудозатраты на разработку проектной документации.

В «Роснефти» напомнили, что в рамках реализации стратегии развития до 2030 года компания последовательно оптимизирует производственные процессы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!