Российские нефтяники повысили эффективность изыскательских работ

Работники самарского проектного института «Роснефти» создали справочник нормативных затрат на работы по подготовке документации для проведения геотехнического мониторинга. Это первый документ в России, регламентирующий расчет затрат по данному направлению работ, сообщили в компании.

Уточняется, что создание нормативов способствовало появлению у российского сметного сообщества единого прозрачного подхода к формированию и определению стоимости работ, снижение трудозатрат на формирование и согласование сметного расчета с заказчиком.

Стоимость проектных работ, как отмечается, зависит от основных технико-экономических показателей проектируемого объекта.

При разработке нормативов специалисты «Роснефти» рассмотрели и обработали массив данных по более чем 1 400 сооружениям. По каждому были учтены фактические трудозатраты на разработку проектной документации.

В «Роснефти» напомнили, что в рамках реализации стратегии развития до 2030 года компания последовательно оптимизирует производственные процессы.