В Германии разрешили выпускать ядерное топливо по технологии «Росатома»

В федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии выдали разрешение на производство топливных сборок российского типа. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на региональное министерство охраны окружающей среды.

Завод, принадлежащий компании Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) — дочерней структуре французского концерна Framatome, — сможет изготавливать гексагональные тепловыделяющие сборки (ТВС) для атомных электростанций, построенных по советским и российским проектам. Для этого предполагается использовать технологии российского топливного холдинга ТВЭЛ, входящего в госкорпорацию «Росатом».

При этом министр экологии Нижней Саксонии Кристиан Майер резко раскритиковал запланированное сотрудничество. Он заявил, что считает сделки с российским атомным концерном «политически в корне неверными», и призвал сокращать зависимость от России, особенно в чувствительной ядерной сфере.

При этом министр пояснил, что земельное правительство не могло отклонить заявку по атомному законодательству. Федеральный центр после проверки пришел к выводу, что она не создает весомых рисков шпионажа или саботажа.

В качестве условий безопасности министерство ввело строгие ограничения. В частности, действует запрет на допуск в цеха для сотрудников ТВЭЛ и «Росатома», а все российские машины и программное обеспечение должны проходить внешнюю проверку и быть изолированы от остальной IT-инфраструктуры завода. Кроме того, поставляемые из России стержни будут подвергаться «полному контролю на предмет манипуляций».

Завод ANF в Лингене работает с 1979 года и является единственным производителем ТВС в Германии. Решение о расширении производства было принято на фоне усилий ЕС по снижению зависимости от углеводородных энергоносителей.

Ранее в Германии начали искать пути для диалога с Россией.