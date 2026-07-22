Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Минфин назвал условие возобновления аукционов по размещению ОФЗ

Минфин: после стабилизации рынка интерес к ОФЗ начнет восстанавливаться
Мария Девахина/РИА Новости

Министерство финансов возобновит размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) после улучшения рыночной конъюнктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минфине рассчитывают, что приостановка аукционов поможет стабилизировать рынок, а улучшение конъюнктуры повысит интерес инвесторов к новым выпускам государственных облигаций.

«При этом значительный отложенный спрос на государственные облигации будет фактором, способствующим выполнению программы заимствований в текущем году», — добавили в ведомстве.

20 июля Минфин РФ объявил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ, объяснив решение необходимостью содействовать стабилизации рыночной ситуации.

В третьем квартале 2026 года Минфин планировал привлечь от размещения ОФЗ около 1,5 трлн рублей. Всего было запланировано 14 аукционных дней — по пять в июле и сентябре, а также четыре в августе.

Ранее в Госдуме раскритиковали слова экономиста о небывалом уровне жизни россиян.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!