Минфин назвал условие возобновления аукционов по размещению ОФЗ

Министерство финансов возобновит размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) после улучшения рыночной конъюнктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минфине рассчитывают, что приостановка аукционов поможет стабилизировать рынок, а улучшение конъюнктуры повысит интерес инвесторов к новым выпускам государственных облигаций.

«При этом значительный отложенный спрос на государственные облигации будет фактором, способствующим выполнению программы заимствований в текущем году», — добавили в ведомстве.

20 июля Минфин РФ объявил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ, объяснив решение необходимостью содействовать стабилизации рыночной ситуации.

В третьем квартале 2026 года Минфин планировал привлечь от размещения ОФЗ около 1,5 трлн рублей. Всего было запланировано 14 аукционных дней — по пять в июле и сентябре, а также четыре в августе.

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