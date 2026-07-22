Офис крупнейшего банка Германии обыскали из-за неуплаты налогов на €300 млн

Прокуратура Дюссельдорфа провела обыск в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне в рамках расследования по делу о неуплате налогов на сумму более €300 млн. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Это уже третий визит правоохранителей в кредитную организацию в этом году. Ранее банк обыскивали по подозрению в отмывании денег, а несколько дней назад — из-за хищения шестизначной суммы сотрудником одного из отделений.

Нынешнее расследование касается так называемых сделок Cum-Cum, которые проходили через входивший в структуру Deutsche Bank немецкий банк Postbank в период с 2008 по 2010 годы. В рамках этих операций иностранные инвесторы передавали свои акции кредитным организациям незадолго до выплаты дивидендов, чтобы избежать уплаты налога на прирост капитала.

В результате госбюджет недосчитался значительных сумм: по данным следствия, общий ущерб от этих операций может превышать €300 млн. В числе десяти фигурантов дела, по информации Süddeutsche Zeitung, значится и высокопоставленный менеджер Deutsche Bank.

Сделки Cum-Cum долгое время считались законными, и банки оправдывали их как допустимую оптимизацию налогообложения. Однако в последние годы немецкие суды и прокуратура признали многие схемы подобных транзакций формой налогового мошенничества. Общий ущерб казне ФРГ от этих операций оценивается правительством в €7,3 млрд, хотя некоторые эксперты называют сумму до €28,5 млрд.

В ходе недавнего журналистского расследования выяснилось, что Deutsche Bank мог получить около €600 млн за счет таких сделок с 2009 по 2015 годы. Следователи проверяют, могла ли банковская группа участвовать в подобных операциях вплоть до 2019 года.

Deutsche Bank — крупнейший финансовый конгломерат Германии и ведущий глобальный банк с присутствием в 56 странах, который управляет активами на сумму более €1,3 трлн.

Ранее немецкие банки подали иски из-за убытков от антироссийских санкций.