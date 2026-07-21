«Роснефть» начала активнее использовать попутный нефтяной газ

«Роснефть» в 2025 году построила по газовой программе 14 объектов

Капитальные вложения «Роснефти» в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2025 году составили 52,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании в области устойчивого развития.

В компании отметили, что развитие инфраструктуры для использования ПНГ является частью ее экологической стратегии и направлено на снижение выбросов парниковых газов.

Уточняется, что мероприятия по рациональному использованию попутного газа закладываются уже на этапе проектирования новых месторождений.

В рамках инвестиционной газовой программы в 2025 году «Роснефть» завершила строительство 14 основных объектов. Одним из ключевых проектов стала дожимная компрессорная станция на Северо-Комсомольском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ввод станции в эксплуатацию позволил вовлечь в полезное использование 0,7 млрд куб. м попутного газа и к декабрю 2025 года довести уровень его утилизации на предприятии до 95%.

Кроме того, на Русском месторождении АО «Тюменнефтегаз» введена в эксплуатацию первая очередь котельной мощностью 232 МВт. Объект используется для подготовки нефти и нагрева рабочего агента, применяемого в системе поддержания пластового давления, что способствует повышению коэффициента извлечения высоковязкой нефти.

Также в 2025 году завершилось строительство газопроводов для поставки газа АО «Самаранефтегаз» на газоперерабатывающие заводы компании.

В отчете также отмечено внедрение новых технологических решений. Так, специалисты «Оренбургнефти» разработали и запатентовали технологию очистки попутного газа от сернистых соединений непосредственно в трубопроводе без установки дополнительного оборудования.

После внедрения технологии на Вахитовской группе месторождений объем использования ПНГ увеличился с 20 тыс. до 80 тыс. куб. м в сутки. Очищенный газ направляется на дальнейшую переработку.

По данным компании, уровень утилизации попутного нефтяного газа на зрелых активах в 2025 году составил 92,2%.

В «Роснефти» напомнили, что компания также продолжает развивать технологии улавливания и хранения углекислого газа (CCS). В частности, в 2025 году завершились исследования геологических объектов, потенциально пригодных для долгосрочного хранения CO₂ в районах расположения нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

Первые полевые испытания технологий закачки углекислого газа запланированы на 2026 год на месторождениях Урало-Поволжья и Западной Сибири.