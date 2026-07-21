В России назвали крупнейшую молочную компанию страны

Компания «Логика молока» заняла первое место в рейтинге крупнейших российских молочных компаний, составленном Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), аналитическим агентством Streda Consulting и медиаплатформой Milknews. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно рейтингу, выручка компании за 2025 год составила 167,1 млрд рублей, что на 17,9% больше по сравнению с предыдущим годом. На основе этих показателей «Логика молока» вернулась на первое место в отраслевом рейтинге.

Кроме того, компания впервые за три года стала лидером не только в отдельных категориях цельномолочной продукции и modern dairy, но и в молочной индустрии в целом.

«Результат говорит о верности выбранной стратегии не только с точки зрения наращивания производства и расширения функциональной и инновационной продуктовой линейки. Наши планы выйти в текущем году в категорию сыров позволит упрочить лидерство в отрасли», — заявил глава совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов.

По его словам, компания рассматривает развитие новых категорий как одно из ключевых направлений дальнейшего роста и рассчитывает укрепить свои позиции на рынке.

Как отметил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов, результаты обновленного рейтинга свидетельствуют не только о смене лидера, но и о трансформации факторов конкурентоспособности на молочном рынке.

«Устойчивый рост сегодня обеспечивают не столько ценовая конъюнктура, сколько системная работа над себестоимостью, диверсификация портфеля и готовность к сделкам M&A. Мы видим, что будущие лидеры — те, кто уже сейчас закладывает базу для роста на 5–10 лет вперед через развитие глубокой переработки и функциональных продуктов», — считает он.

Отмечается, что рейтинг крупнейших российских молочных компаний был представлен в рамках «Молочных сессий», организованных «Союзмолоком». «Логика молока» выступила флагманским партнером мероприятия.