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Бизнес

«Роснефть» сообщила о росте «зеленых» инвестиций

«Роснефть» в 2025 году направила на экологические проекты 77 млрд рублей
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

Экологическое направление остается одним из ключевых приоритетов «Роснефти». В 2025 году объем «зеленых» инвестиций компании достиг рекордных 77 млрд рублей. В рамках лесовосстановительных мероприятий по всей стране было высажено около 8 млн саженцев деревьев. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти» после утверждения советом директоров компании отчета в области устойчивого развития по итогам 2025 года.

Документ отражает результаты работы компании в сфере экологии, социальной политики, корпоративного управления и технологического развития, а также ее вклад в достижение национальных целей России.

Как отмечается в отчете, в 2025 году компания сохранила операционную и финансовую эффективность, увеличила инвестиции в экологические проекты и технологическое развитие, а также нарастила вложения в человеческий капитал.

По итогам года объем налогов и иных платежей «Роснефти» в бюджетную систему РФ превысил 5,3 трлн рублей. Число акционеров-физических лиц достигло 1,7 млн человек, увеличившись более чем в восемь раз за последние пять лет.

Отмечается, что затраты компании на обеспечение безопасных и комфортных условий труда в 2025 году составили 32 млрд рублей. Программами добровольного медицинского страхования были охвачены свыше 300 тыс. сотрудников, продолжается развитие телемедицины и строительство современных вахтовых комплексов с цифровой инфраструктурой.

«Роснефть» также продолжила реализацию экологической программы «Тамура», предусматривающей исследования арктических экосистем и сохранение редких видов животных. В течение года сотрудники компании и члены их семей приняли участие более чем в 300 добровольных природоохранных акциях.

Кроме того, доля оборотной и повторно используемой воды в производственных процессах превысила 93,5% от общего объема водопотребления, что позволило сократить забор пресной воды из природных источников. Расходы компании на управление водными ресурсами составили 12 млрд рублей.

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