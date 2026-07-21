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Бизнес

Бизнесу станет проще получить отсрочку платежа за поставки из Китая

Корпоративные клиенты Банка ДОМ.РФ смогут отсрочить платежи за поставки из Китая
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Банк ДОМ.РФ представил корпоративным клиентам новый инструмент, который позволит отсрочить платеж за поставки из Китая на срок 90-120 дней, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что новый инструмент поможет клиентам, чей бизнес связан с поставками товаров из Китая, снизить нагрузку на оборотный капитал и закупать товары без необходимости полной предоплаты.

Как рассказала вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк, объемы торговли с Китаем растут, а также увеличивается спрос бизнеса на инструменты для более эффективного управления ликвидностью и финансирования закупок.

«Совместно с партнером в области торгового финансирования мы реализовали решение, которое помогает российским импортерам подтвердить свою финансовую надежность для китайских поставщиков и получить возможность закупок на условиях отсрочки платежа», — сказала она.

Корнелюк добавила, что на компанию-импортера в рамках программы устанавливается кредитный лимит, благодаря чему китайские поставщики получают страховку рисков неоплаты по экспортным контрактам.

Она отметила, что отсрочка платежа может составлять до 180 дней, а страховое покрытие по экспортным поставкам обеспечивает китайское государственное экспортно-кредитное страховое агентство, которое специализируется на поддержке и развитии национального экспорта.

Кроме того, в рамках программы импортеры получат сопровождение процедуры аудита, подготовку полного пакета документов и содействие в установлении максимального кредитного лимита.

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