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Россиянам назвали категории пенсионеров, которым положена повышенная пенсия

«Парламентская газета»: шахтерам в России положена повышенная пенсия
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В России отдельным категориям пенсионеров положены дополнительные суммы к пенсии. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Страховая пенсия по старости состоит из фиксированной и страховой частей. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля, а страховая часть зависит от стажа, среднего заработка до 1 января 2002 года и суммы страховых взносов после этой даты.

Повышенную фиксированную выплату могут получить неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве по профессиям из правительственного перечня. Они получают надбавку в размере 25% фиксированной выплаты — 2 396,17 рубля в месяц.

Размер пенсии также может измениться при переезде в регион с другим районным коэффициентом. Жителям Крайнего Севера и приравненных территорий положена надбавка за «северный» стаж: не менее 15 лет работы на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях при общем страховом стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Доплаты предусмотрены и пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи в возрасте до 18 лет, а если тот учится, то до 23 лет. За одного такого иждивенца выплачивается около 3,2 тысячи рублей, за двоих — около 6,4 тысяч рублей, за троих и более — полный размер фиксированной выплаты. Надбавка положена как работающим, так и неработающим получателям страховой пенсии по старости или инвалидности.

Пенсионеры в возрасте 80 и более лет, а также инвалиды I группы получают удвоенную фиксированную выплату — 19 169,38 рубля. При этом воспользоваться двумя основаниями для повышения одновременно нельзя.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что отдельные ежемесячные надбавки также назначаются членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

«Это отдельные выплаты, которые финансируются за счет работодателей. Они перечисляют дополнительные страховые взносы, чтобы их бывшие сотрудники получали надбавки», — объяснила она.

Размер этих надбавок зависит от специального стажа, условий труда и суммы страховых взносов. Их перерасчет проводится четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Ранее в Совфеде рассказали о праве пенсионеров на пособие по безработице.

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