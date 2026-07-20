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Бизнес

Сбер назвал контролируемую автономность основой внедрения ИИ в экономику

Ведяхин: ИИ не заменит человека, но возьмет на себя до 80% рутины
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект в ближайшей перспективе не сможет заменить человека, однако уже сегодня способен взять на себя до 80% рутинных задач в бизнес-процессах. При этом принятие стратегических решений должно оставаться за человеком. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил в интервью китайскому изданию NetEase на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC).

По словам топ-менеджера Сбера, основой внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики станет принцип контролируемой автономности, при котором ИИ-агенты выполняют повторяющиеся операции, а человек сохраняет контроль над ключевыми и наиболее ответственными решениями.

Ведяхин отметил, что российские компании уже переходят от пилотных проектов к практическому применению технологий. Так, в конце 2025 года Сбер выдал первый в России полностью автономный корпоративный кредит, решение по которому было принято ИИ-агентом без участия человека. В 2026 году банк планирует перевести до 50% сделок для среднего и крупного бизнеса в такой режим.

Уточняется, что на платформе GigaCowork компании уже делегируют ИИ-агентам выполнение рутинных этапов бизнес-процессов, описывая их логику на языке бизнес-регламентов без привлечения разработчиков.

В реализованных проектах, как сообщается, это позволило ускорить обработку документов на 80%, подготовку отчетности — на 70%, а также сократить затраты рабочего времени сотрудников до 81,5%.

При этом Ведяхин подчеркнул, что полная замена человека искусственным интеллектом пока невозможна. Он пояснил, что управление сложными производственными цепочками, где ошибки могут привести к остановке процессов или создать риски для безопасности, остается задачей на ближайшие годы.

«Сначала нужно накопить статистику надежности, разработать инструменты объяснимости решений агента, сформировать регуляторную базу», — отметил он.

До тех пор главный принцип остается неизменным: человек принимает решения — ИИ берет на себя рутину, резюмировал Ведяхин.

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