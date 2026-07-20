В Сбере заявили, что любой человек может создать ИИ-агента

Ведяхин: почти любой человек может настроить бизнес-логику для ИИ-агента

Сегодня практической любой человек может настроить бизнес-логику для ИИ-агента, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC).

По его словам, человеческий фактор остается главным ограничением для массового перехода к агентной экономике.

«Сегодня создать ИИ-агента может практически любой человек — это уже не требует навыков программирования, все происходит на естественном языке. Технологии больше не барьер. Барьер — это страх перед ответственностью», — сказал он.

Ведяхин добавил, что финансовый сектор России лидирует по глубине внедрения ИИ.

Он напомнил, что в Сбере кредиты физическим лицам выдаются автоматически. Также, Ведяхин подчеркнул, что системы управления рисками и законодательство не успевают за технологическим прогрессом, из-за чего количество автономных процессов невелико.

Ведяхин также рассказал, что ИИ быстро внедряется в сфере здравоохранения, но только в системах поддержки принятия решений.

«Подлинный вызов ближайших лет — переход от позиции «ИИ помогает принять решение» к «ИИ принимает решение и отвечает за результат» именно в тех сферах, где ошибка стоит дорого. Поэтому сегодня на WAIC все крупные игроки ищут не готовые ответы, а соавторов совместных решений», — отметил он.