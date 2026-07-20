Сбер переведет в автономный режим половину сделок для среднего и крупного бизнеса

Искусственный интеллект в ближайшие 5–10 лет перейдет от выполнения отдельных запросов пользователя к самостоятельному решению сложных многоэтапных задач, став цифровым исполнителем. Такой прогноз в интервью китайскому изданию iFeng на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) озвучил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, сейчас ключевым этапом развития рынка стал переход от концепции «ИИ как интерфейс», когда пользователь формулирует запрос и получает ответ, к модели «ИИ как цифровой исполнитель», самостоятельно планирующей и доводящей до результата сложные процессы.

Ведяхин сообщил, что в Сбербанке ИИ-агенты уже используются в закупочной деятельности: они сравнивают предложения поставщиков, ведут переговоры и самостоятельно завершают часть сделок.

Кроме того, в конце 2025 года банк выдал корпоративному клиенту первый в России полностью автономный кредит — от подачи заявки до принятия решения без участия сотрудников.

В 2026 году Сбер рассчитывает перевести в автономный режим до половины сделок со средним и крупным бизнесом.

Ведяхин также отметил, что, по оценкам банка, технологии искусственного интеллекта внедряют около 20–30% российских компаний, однако ИИ-агентов, обеспечивающих измеримый экономический эффект, пока используют единицы.

По его словам, в перспективе 5-10 лет агентная экономика станет рыночным стандартом.

«На горизонте 5–10 лет мы ожидаем, что агентная экономика станет нормой рынка. По нашим расчетам, эффект от внедрения ИИ для российской экономики может превысить 11,2 трлн рублей — это более 6% ВВП. Мы увидим научные и промышленные прорывы в самых разных областях», — подчеркнул Ведяхин.

При этом, по мнению первого зампреда правления Сбербанка, главным технологическим вызовом станет не дальнейшее увеличение размеров языковых моделей, а обеспечение надежности их автономной работы. Он отметил, что ИИ должен научиться самостоятельно выполнять функции экономического субъекта — управлять ресурсами и средствами по доверенности, оставаясь при этом предсказуемым и подотчетным.

Еще одним важным направлением развития технологий Ведяхин назвал переход искусственного интеллекта из цифровой среды в физический мир. По его прогнозу, развитие Physical AI будет связано с интеграцией агентного искусственного интеллекта с энергетикой, промышленностью, новыми материалами и производственной инфраструктурой, что позволит расширить применение ИИ в реальном секторе экономики.