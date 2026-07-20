Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на рекордную сумму

Еврокомиссия оштрафовала китайский маркетплейс AliExpress на €550 млн за реализацию небезопасной и контрафактной продукции. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Этот штраф стал рекордным за нарушение закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Согласно заявлению Еврокомиссии, AliExpress не сумела надлежащим образом оценить и снизить риски продажи нелегальных, небезопасных и контрафактных товаров. Утверждается, что платформа не проверила, хватает ли у нее сотрудников для модерации, переоценила эффективность своих систем выявления и удаления запрещенной продукции, а также не учла влияние рекомендательных алгоритмов, которые продолжали предлагать пользователям подобные товары вплоть до их блокировки.

Расследование велось с 2024 года, и теперь AliExpress обязана до 20 октября представить план устранения нарушений. В компании назвали штраф несоразмерным, заявили о несогласии с решением и изучают возможность дальнейших шагов.

В конце июня парламент Франции одобрил законопроект о борьбе со «сверхбыстрой модой», направленный против торговых площадок Shein, Temu и AliExpress. Законопроект подразумевает введение штрафа за каждый товар, выставленный на подобных платформах, размер которого со временем будет увеличиваться. К 2030 году он может достичь €20.

Ранее в AliExpress назвали самые продаваемые наушники в России.