Россиян предупредили о мошеннической схеме с QR-кодами

Мошенники могут использовать в своих схемах появление единого QR-кода для оплаты, который начнет действовать в России с 1 сентября и объединит Систему быстрых платежей (СБП), банковский кешбэк и цифровой рубль. Сама технология является безопасной, однако злоумышленники могут начать создавать поддельные QR-коды. Об этом в беседе с Life.ru предупредила кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления «ТИСБИ» Ольга Дорошина.

«Формально клиент сам отсканировал код и сам подтвердил перевод — с точки зрения банка это его добровольное распоряжение своими средствами. Но по факту человека ввели в заблуждение относительно личности получателя», — объяснила эксперт.

По ее словам, QR-код, который был создан через СБП, подделать практически нереально. Однако мошенники могут наклеивать поверх оригинального кода поддельный или присылать его под видом подключения к бесплатному Wi-Fi. В результате такой схемы пользователь или переводит денежные средства злоумышленникам, или оказывается на фишинговом сайте.

Экономист отметила, что не стать жертвой при покупке в магазине через СБП удастся благодаря ряду правил. QR-код необходимо сканировать исключительно с помощью камеры, встроенной в банковском приложении, или через СБПэй. Перед подтверждением перевода нужно проверить имя получателя.

Кроме того, не следует открывать QR-коды из писем, сообщений или неизвестных источников. В случае, если деньги оказались переведены мошенникам, специалист призвала срочно обратиться в банк и полицию, зафиксировав место, время и все обстоятельства происшествия.

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