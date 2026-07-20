Киберэксперт объяснил, как на ценах отразится ускорение интернета с помощью ИИ

Применение операторами связи искусственного интеллекта для ускорения мобильного интернета не приведет к повышению цен, так как речь идет именно об улучшении качества услуг, а не в сборе денег с абонентов. Причем ИИ может выполнять задачи, недоступные людям, поэтому его использование необходимо, заявил НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

«Что делает один специалист в течение часа – ИИ делает за секунды. Это проверено в разных сферах, не только в связи», — подчеркнул эксперт, отметив, что давно уже пора отказываться от ручного управления к внедрению аналитических систем, способных анализировать большие объемы данных.

Также Букштейн заявил о неизбежности внедрения 5G, в которой, по факту, потребители не так уж и нуждаются. Тем не менее, это больше важно для производства, транспорта, чем для абонентов, поэтому отказ от этого приведет к торможению технологического развития, подчеркнул специалист.

Что касается опасения повышения стоимости связи и доступа в интернет из-за внедрения ИИ, то они не оправдаются – можно не ждать, что тарифы подскочат вдвое, , убежден эксперт. Он пояснил, что хотя само по себе внедрение ИИ стоит дорого, это окупится качеством работы, скоростью и эффективностью.

«Не для того идет прогресс, чтобы стоимость массовых услуг стала выше», — подчеркнул Букштейн, добавив, что в данном случае предпринимаются меры для улучшения связи без дополнительных затрат.

Напомним, операторы связи планируют ускорить мобильный интернет с помощью внедрения нейросетевых алгоритмов. Как уточняли в Минцифры, нейросети позволяют на 20–30% увеличить пропускную способность сетей и вдвое сократить задержки передачи данных. Кроме того, ИИ может применяться для динамического управления радиочастотами, автоматической оптимизации параметров базовых станций и предиктивного планирования нагрузки на сеть.

Все это является частью развития перспективных сетей стандарта 5G и 6G, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в России ожидают изменений цен на домашний интернет.