Китай в мае нарастил импорт СПГ до рекордных значений с начала года

Китай увеличил импорт СПГ до 5,7 млн тонн, что является максимумом с начала года

В мае 2026 года Китай значительно увеличил объемы закупок сжиженного природного газа (СПГ), импортировав 5,68 миллиона тонн. Этот показатель, согласно данным Главного таможенного управления КНР, стал рекордным для текущего года, пишет «Интерфакс».

На фоне глобального дефицита СПГ, усугубленного событиями в Персидском заливе, Китай сумел нарастить поставки, в то время как другие крупные потребители, такие как Европа и Япония, отмечают снижение импорта. В то же время страны вроде Южной Кореи и Индии вынуждены активно увеличивать свои закупки.

На начальном этапе 2026 года главной движущей силой на мировом рынке СПГ была холодная погода в Европе. Европейские импортеры, лишенные российского газа, конкурировали за дополнительные партии, предлагая более высокие цены по сравнению с азиатским рынком. Ситуация стала хуже в марте, когда кризис в Персидском заливе привел к сокращению предложения нефти и СПГ на мировом рынке, спровоцировав рост цен.

В период с января по март китайский импорт СПГ демонстрировал тенденцию к снижению. Эксперты Wood Mackenzie отмечают, что к началу 2026 года Китай накопил значительные запасы данного вида топлива. Тем не менее длительное ограничение закупок оказалось невозможным, что потребовало увеличения импорта дефицитного сырья.

Помочь в этом могла диверсификация источников поставок, которую Китай осуществляет в большей степени, чем другие крупные азиатские импортеры СПГ, полагают в WoodMac. Вследствие этого, средняя стоимость импорта СПГ в Китай в мае достигла $496 за тысячу кубометров, что является самым высоким показателем с конца 2023 года (за последние 30 месяцев).

Россия является одним из ключевых поставщиков СПГ для Китая. Российские производители крупнотоннажного СПГ представлены заводами «Сахалинской энергии» (с участием «Газпрома», Mitsui и Mitsubishi), «Ямал СПГ» (с участием «НОВАТЭК», TotalEnergies, CNPC и SRF), «Арктик СПГ 2», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк».

Ранее сообщалось, что Евросоюз в мае нарастил импорт газа из России до максимума с начала 2025 года.