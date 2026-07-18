Скелеты динозавров стали модными у миллиардеров

Скелеты динозавров недавно стали новым востребованным классом активов, которые сверхбогатые люди приобретают подобно спортивным клубам или яйцам Фаберже, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что некоторые состоятельные покупатели считают, что такие приобретения сочетают гламур и первобытную привлекательность. Так, заплативший за скелет тираннозавра Самсона за $600 тыс. миллиардер Дэн О'Дауд назвал свою покупку «самым впечатляющим трофеем, которым можно обладать».

Согласно материалу, ценность такого актива зависит от происхождения, подлинности (которую трудно определить), редкости динозавра и целостности останков.

На этой неделе скелет тираннозавра рекс по кличке Гас был по телефону продан на торгах Sotheby's в Нью-Йорке неизвестному покупателю за рекордные $50,1 млн. Продажа побила рекорд 2024 года. Тогда скелет стегозавра по кличке Апекс ушел с молотка за $44,6 млн. Стоимость Гаса в несколько раз превысила предпродажную оценку в $20–30 млн.

Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 2021–2023 годах, а свою кличку они получили в честь владельца земли, где велись раскопки.

Ранее в Южной Корее показали самого милого динозавра, названного в честь мультяшного персонажа.