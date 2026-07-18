На сессии AI Journey в ходе WAIC обсудили создание следующего поколения ИИ

Переход к экономике автономных агентов неизбежен: Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев на сессии AI Journey по теме «Создавая следующее поколение ИИ», которая прошла в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.

По его словам, ИИ-системы будут самостоятельно совершать сделки и управлять физическими процессами, а человек станет высокоуровневым оркестратором процесса. Он отметил, что технологическую базу для этого Сбер развивает уже сейчас — платформа GigaNetwork, VLA-модели для роботов, новые возможности нейросетей GigaChat и Kandinsky.

Старший вице-президент Сбера Кирилл Меньшов рассказал про руководство AI-Disrupt PDLC. Он отметил, что главное ограничение в ИТ-индустрии сместилось со скорости написания кода на точность формулирования мысли. По его словам, победит бизнес, который выстроит архитектуру сквозной проверки ИИ, а его команды перестроят под управление контекстом запроса к модели.

Директор по развитию технологий ИИ Сбера Сергей Марков рассказал про технологические барьеры текущих архитектур. Он отметил, что вычислительные бюджеты на обучение передовых моделей растут быстрее объемов оцифрованных данных, поэтому требуется радикальный пересмотр парадигм обучения флагманских моделей ИИ.

Начальник управления развития перспективных технологий AI Сбера, к.ф.-м.н. Семен Буденный отметил, что истинная автономность ИИ заключается в отказе от централизации. По его словам, будущее остается за самоорганизующимися агентными графами (gMAS) с динамической топологией.

Исполнительный директор Центра робототехники Сбера Алексей Постников рассказал, что переход к промышленному внедрению робототехники требует VLA-моделей. В свою очередь, д.ф.-м.н., профессор РАН, вице-президент по развитию ИИ и директор Центра ИИ Сколтеха, руководитель исследовательской группы в Институте AIRI Евгений Бурнаев объяснил, почему корпоративные ИИ-проекты не выходили за пределы пилотной стадии. Он отметил, что для масштабирования необходим «инженерный ИИ».

Разработчик RWKV и сооснователь YuanShi Сюань Ло считает, что эра доминирования трансформеров подходила к концу. По его словам, RWKV-7 доказала конкурентоспособность линейных RNN-архитектур.

Завершила AI Journey панельная дискуссия по управлению ИИ. Спикеры обсудили безопасность моделей и применение генеративных технологий в госсекторе. Участники назвали управление ИИ критически важным для масштабирования и получения практической пользы.