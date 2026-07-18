Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Бизнес

На сессии AI Journey в ходе WAIC обсудили создание следующего поколения ИИ

Андрей Белевцев заявил о неизбежности перехода к экономике автономных агентов
Сбер

Переход к экономике автономных агентов неизбежен: Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев на сессии AI Journey по теме «Создавая следующее поколение ИИ», которая прошла в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.

По его словам, ИИ-системы будут самостоятельно совершать сделки и управлять физическими процессами, а человек станет высокоуровневым оркестратором процесса. Он отметил, что технологическую базу для этого Сбер развивает уже сейчас — платформа GigaNetwork, VLA-модели для роботов, новые возможности нейросетей GigaChat и Kandinsky.

Старший вице-президент Сбера Кирилл Меньшов рассказал про руководство AI-Disrupt PDLC. Он отметил, что главное ограничение в ИТ-индустрии сместилось со скорости написания кода на точность формулирования мысли. По его словам, победит бизнес, который выстроит архитектуру сквозной проверки ИИ, а его команды перестроят под управление контекстом запроса к модели.

Директор по развитию технологий ИИ Сбера Сергей Марков рассказал про технологические барьеры текущих архитектур. Он отметил, что вычислительные бюджеты на обучение передовых моделей растут быстрее объемов оцифрованных данных, поэтому требуется радикальный пересмотр парадигм обучения флагманских моделей ИИ.

Начальник управления развития перспективных технологий AI Сбера, к.ф.-м.н. Семен Буденный отметил, что истинная автономность ИИ заключается в отказе от централизации. По его словам, будущее остается за самоорганизующимися агентными графами (gMAS) с динамической топологией.

Исполнительный директор Центра робототехники Сбера Алексей Постников рассказал, что переход к промышленному внедрению робототехники требует VLA-моделей. В свою очередь, д.ф.-м.н., профессор РАН, вице-президент по развитию ИИ и директор Центра ИИ Сколтеха, руководитель исследовательской группы в Институте AIRI Евгений Бурнаев объяснил, почему корпоративные ИИ-проекты не выходили за пределы пилотной стадии. Он отметил, что для масштабирования необходим «инженерный ИИ».

Разработчик RWKV и сооснователь YuanShi Сюань Ло считает, что эра доминирования трансформеров подходила к концу. По его словам, RWKV-7 доказала конкурентоспособность линейных RNN-архитектур.

Завершила AI Journey панельная дискуссия по управлению ИИ. Спикеры обсудили безопасность моделей и применение генеративных технологий в госсекторе. Участники назвали управление ИИ критически важным для масштабирования и получения практической пользы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Любить vs терпеть. Нужно ли ходить на работу как на праздник и чем опасно такое желание?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!