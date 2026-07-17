Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

Белевцев отметил влияние генеративного ИИ на стоимость решений в бизнесе

В Сбере назвали Россию и Китай ключевыми игроками нового технологического уклада
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Генеративный ИИ оказывает влияние на процессы создания стоимости в бизнесе. Об этом в интервью китайскому изданию China.com в период проведения WAIC рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

Среди реальных эффектов интеграции GenAI в основные операционные контуры он выделил уменьшение временных и финансовых затрат, повышение точности персонализации, а среди возможных — снижение себестоимости, ускорение вывода продуктов и улучшение качества сервиса. По его мнению, компании с глубокой интеграцией ИИ займут более устойчивые позиции на рынке в перспективе нескольких лет.

«Мы считаем, что Россия и Китай, обладая собственными передовыми моделями и технологическими стеками, могут стать ключевыми игроками в формировании нового технологического уклада, не зависящего от решений одной страны», — отметил он.

В Сбере уточнили, что компания создает фундамент для развития наравне с мировыми технологическими трендами, сохраняя независимость. При этом GigaChat стал полностью российской разработкой — модель создали с нуля на собственных данных.

«Принципиальное отличие нашей стратегии от политики OpenAI или Anthropic — открытость: мы публикуем веса моделей для широкого доступа. Это дает любому разработчику из Китая возможность легко адаптировать нашу модель под собственные задачи. Мы заинтересованы в том, чтобы наши технологии приносили пользу за пределами России и формировали сообщество разработчиков, использующих наши решения», — подчеркнул Белевцев.

По его словам, Сбер развивает платформу GigaCowork для создания ИИ-агентов, которые берущих на себя рутинную интеллектуальную нагрузку. Это позволило освободить сотрудников от 70% рутины и переключить их на стратегию и творчество. Он считает, что владение ИИ-агентами стало новой корпоративной нормой.

Белевцев отметил, что взаимодействие A2A (agent-to-agent) стало следующим логическим шагом для бизнеса. Агенты будут вести переговоры и заключать сделки с агентами других компаний без участия человека, а транзакционные издержки сократятся до 90%.

«Наши наработки и опыт могут быть полезны для развития азиатских игроков. Нам есть чему поучиться — и мы готовы делиться своим опытом», — сказал он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!