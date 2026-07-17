Белевцев отметил влияние генеративного ИИ на стоимость решений в бизнесе

Генеративный ИИ оказывает влияние на процессы создания стоимости в бизнесе. Об этом в интервью китайскому изданию China.com в период проведения WAIC рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

Среди реальных эффектов интеграции GenAI в основные операционные контуры он выделил уменьшение временных и финансовых затрат, повышение точности персонализации, а среди возможных — снижение себестоимости, ускорение вывода продуктов и улучшение качества сервиса. По его мнению, компании с глубокой интеграцией ИИ займут более устойчивые позиции на рынке в перспективе нескольких лет.

«Мы считаем, что Россия и Китай, обладая собственными передовыми моделями и технологическими стеками, могут стать ключевыми игроками в формировании нового технологического уклада, не зависящего от решений одной страны», — отметил он.

В Сбере уточнили, что компания создает фундамент для развития наравне с мировыми технологическими трендами, сохраняя независимость. При этом GigaChat стал полностью российской разработкой — модель создали с нуля на собственных данных.

«Принципиальное отличие нашей стратегии от политики OpenAI или Anthropic — открытость: мы публикуем веса моделей для широкого доступа. Это дает любому разработчику из Китая возможность легко адаптировать нашу модель под собственные задачи. Мы заинтересованы в том, чтобы наши технологии приносили пользу за пределами России и формировали сообщество разработчиков, использующих наши решения», — подчеркнул Белевцев.

По его словам, Сбер развивает платформу GigaCowork для создания ИИ-агентов, которые берущих на себя рутинную интеллектуальную нагрузку. Это позволило освободить сотрудников от 70% рутины и переключить их на стратегию и творчество. Он считает, что владение ИИ-агентами стало новой корпоративной нормой.

Белевцев отметил, что взаимодействие A2A (agent-to-agent) стало следующим логическим шагом для бизнеса. Агенты будут вести переговоры и заключать сделки с агентами других компаний без участия человека, а транзакционные издержки сократятся до 90%.

«Наши наработки и опыт могут быть полезны для развития азиатских игроков. Нам есть чему поучиться — и мы готовы делиться своим опытом», — сказал он.