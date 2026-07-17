Ведяхин предложил использовать AI Journey как площадку для международных встреч

Крупнейшую в России конференцию по искусственному интеллекту AI Journey необходимо использовать как площадку для международных встреч и обмена опытом. С таким предложением выступил первый зампред правления Сбера, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC).

«Мы предлагаем использовать крупнейшую в России конференцию AI Journey, посвященную искусственному интеллекту, как площадку для международных встреч и обмена опытом. Традиционно на AI Journey мы подписываем меморандумы с зарубежными партнерами, принимаем в Альянс в сфере ИИ новые страны и ведем диалог с коллегами из разных регионов мира», — заявил он.

По его мнению, AI Journey может стать идеальным местом для заседаний мировых и региональных организаций, а также экспертных групп, в том числе по линии ООН.

В Сбере подчеркнули высокий международный статус конференции. AI Journey ежегодно собирает в Москве тысячи экспертов из десятков стран. Так, в ноябре 2025 года форум объединил более тысячи очных участников. Гости приехали из России, Китая, Индии, США, Бразилии, Сербии и других государств.

В 2025 году на AI Journey анонсировали самый крупный в Европе open source проект Сбера. Компания открыла код моделей GigaChat и Kandinsky. Ключевыми темами стали наука, бизнес-внедрение ИИ и международная кооперация. Форсайт-проект AI Horizons объединил экспертов из 36 стран.

Ведяхин подчеркнул, что организаторы несколько лет последовательно укрепляют международный авторитет AI Journey. По его мнению, конференция готова принять на своей площадке заседания профильных организаций, а также экспертные группы со всего мира.