Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

Долги российских компаний впервые достигли 100 трлн рублей

ЦБ: портфель корпоративных кредитов в России впервые превысил 100 трлн рублей

По итогам июня портфель корпоративных кредитов в РФ впервые превысил 100 трлн рублей. Это следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.

Уточняется, что прирост подобных кредитов за месяц составил 0,3% (+328 млрд рублей), а с начала 2026 года 4,2% (+4,016 трлн рублей). При этом, как отмечает агентство, за год этот показатель поднялся на 13,6% (+12,071 трлн рублей).

При этом около половины прироста корпоративного портфеля в июне пришлось на кредиты крупнейшим госкомпаниям.

В начале июня Центральный банк (ЦБ) России решил продлить на третий квартал 2026 года рекомендации для кредитных организаций по реструктуризации займов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), столкнувшихся с временными финансовыми трудностями.

Для поддержки компаний, испытывающих временные финансовые трудности, Банк России в декабре прошлого года продлил на шесть месяцев рекомендации банкам идти навстречу таким заемщикам.

Ранее стало известно, что Банк России и Корпорация МСП поддержат бизнес из приоритетных отраслей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Рассказываем, как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!