Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне АА-(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка. Он остался на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства.

В АКРА уточнили, что ОТП Банк сохранил позиции в пуле лидеров финансового рынка. При этом высокий уровень кредитного рейтинга по национальной шкале удерживается несколько лет подряд.

Агентство подчеркивает, что банк последовательно укрепляет рыночные позиции в течение последних нескольких лет, во многом благодаря расширению профиля и масштабированию деятельности на фоне роста собственного капитала и базы фондирования. В агентстве считают, что система управления способствовала успешной реализации стратегии ОТП Банком.

Аналитики выделили стабильно высокую диверсификацию операционного дохода: концентрация на десяти крупнейших группах заемщиков стабильно остается низкой и не превышает 5%. Рентабельность бизнеса банка также осталась высокой, а показатели операционной эффективности продолжили улучшаться.

В АКРА считают, что банк может поддерживать высокую диверсификацию кредитного портфеля благодаря розничному профилю деятельности. Также сохранилась удовлетворительная оценка риск-профиля банка. Позиция по фондированию и ликвидности осталась адекватной.

Агентство также учло возможность получения ОТП Банком поддержки со стороны материнской Группы ОТП, которая является крупнейшим провайдером финансовых услуг в странах Центральной, Южной и Восточной Европы.