В Москве обсудили ключевые мегатренды мировой экономики и роль человека в эпоху ИИ

Будущее мировой экономики, трансформацию глобализации, развитие искусственного интеллекта, финансовой системы и демографические вызовы обсудили участники Летних экспертных встреч в Национальном центре «Россия». Мероприятие прошло в рамках Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», в дискуссии принял участие заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, сообщили организаторы.

Как отметил Орешкин, Открытый диалог, который по решению президента России Владимира Путина проводится ежегодно, призван объединить экспертов из разных стран для обсуждения долгосрочных мировых тенденций и поиска решений, способных повысить качество жизни людей.

По его словам, формат позволяет не только анализировать происходящие изменения, но и сообща формировать предложения по развитию мировой экономики.

В ходе встречи участники обсудили доклад Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» «Человек, технологии, глобализация: новая система координат», посвященный пяти мегатрендам, которые, по оценке авторов исследования, будут определять развитие мировой экономики и общества. Дискуссия прошла в формате стресс-теста, в рамках которого эксперты представили альтернативные взгляды на ключевые положения документа.

Первый блок обсуждения был посвящен изменениям модели глобализации и вопросам технологического суверенитета. Сооснователь Positive Technologies и фонда «Сайберус» Юрий Максимов отметил, что устойчивость государств в цифровой сфере зависит не столько от полного импортозамещения технологий, сколько от способности контролировать критически важные элементы инфраструктуры и выстраивать международную кооперацию.

Отдельное внимание эксперты уделили перспективам мировой финансовой системы. Руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков выразил мнение, что существующая двухуровневая банковская модель сохраняет эффективность, а развитие цифровых валют центральных банков требует прежде всего совершенствования регулирования и международной координации, а не радикального изменения финансовой архитектуры.

Еще одной из тем дискуссии стало развитие цифровых платформ и искусственного интеллекта. Бывший топ-менеджер «Яндекса» Тигран Худавердян отметил, что платформенная модель становится основой все большего числа отраслей экономики, а следующим этапом может стать распространение ИИ-агентов, представляющих интересы пользователей и бизнеса при взаимодействии с цифровыми сервисами.

Завершая обсуждение, специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков обратил внимание на растущее неравенство в доступе к современным технологиям искусственного интеллекта. По его мнению, образовательные системы должны готовить специалистов, способных использовать ИИ как инструмент развития потенциала, а не замены человека.