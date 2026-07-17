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Бизнес

Центробанк попросили ускорить принятие закона о мультибанкинге

Известия: АФТ попросила Центробанк ускорить подготовку закона об открытых API
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Ассоциация «ФинТех» (АФТ), совместно с другими участниками рынка, попросила Банк России ускорить подготовку закона об открытых API, который позволит быстрее развивать мультибанкинг и объединять счета из разных банков в одном приложении. Об этом говорится в письме АФТ, которое есть в распоряжении у «Известий».

Отмечается, что участники пилотных проектов (свыше 20 крупнейших российских банков) поддержали инициативу регулятора, вложив в ее реализацию значительные ресурсы, однако без законодательной базы эти инвестиции могут не получить ожидаемой отдачи.

По информации «Известий», сейчас обмен данными между банками по технологии открытых API остается добровольным. В АФТ полагают, что для массовой интеграции мультибанкинга необходимо законодательно закрепить единые правила работы, изначально распространив API на системно значимые банки страны.

Издание напоминает, что в конце 2025 года Центробанк обновил стандарты открытых API, которые позволяют гражданам и компаниям видеть в одном интерфейсе выбранного банка продукты других кредитных организаций. Подчеркивалось, что эти стандарты носили рекомендательный характер, однако Банк России активно участвует в создании законодательной базы для их обязательного внедрения на финансовом рынке.

До этого в России запустили процесс онлайн-заказа инкассации автоматических депозитных машин (АДМ) и получения котировки на инкассацию через API. Отмечается, что новая технология сократит ручной труд, ускорит взаимодействие между банком и партнерам, а также повысит прозрачность операций.

Ранее Сбер и ВТБ запустили промышленный обмен данными по открытым API.

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