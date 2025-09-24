На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России появился онлайн-заказ инкассации АДМ через API

Альфа-Банк и «Росинкас» запустили онлайн-процесс заказа инкассации через API
Unsplash

Альфа-Банк совместно с «Росинкас» первыми в России запустили процесс онлайн-заказа инкассации автоматических депозитных машин (АДМ) и получения котировки на инкассацию через API, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что переход на интеграцию по API сократит ручной труд, ускорит взаимодействие между банком и партнерам, а также повысит прозрачность операций.

«Это важный шаг в цифровизации банковской инфраструктуры. Благодаря внедрению совместного с «Росинкас» решения произошла оптимизации маршрутов и существенно упрощен процесс согласования услуг инкассации», — отметил руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов.

По словам президента-председателя правления «Росинкас» Сергея Верейкина, компания стремилась снизить затраты на поддержание своей большой инфраструктуры.

«Теперь передача данных не требует дополнительной обработки для того, чтобы соединить разные информационные системы банка, его клиентов и «Росинкас». Процесс осуществляется бесшовно, снижаются затраты времени и экономятся ресурсы всех трех сторон», — сказал он.

