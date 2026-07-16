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Бизнес

Покупатели элитной недвижимости на юге России стали реже ориентироваться на первую линию

Первая линия вышла из топ-3 критериев выбора недвижимости в Сочи
GRAVION

Первая береговая линия больше не входит в число трех ключевых критериев при выборе дорогой курортной недвижимости в Сочи. Покупатели объектов стоимостью от 25 млн рублей за номер в пятизвездочных гостиницах сегодня чаще ориентируются на уровень инфраструктуры, приватность и безопасность отдыха. Об этом говорится в совместном исследовании девелоперской компании GRAVION и «НДВ Супермаркет недвижимости».

По данным аналитиков, главным фактором при выборе объекта для потенциальных покупателей стала развитая оздоровительная инфраструктура — этот вариант выбрали 58% респондентов. Речь идет о наличии лицензированного медицинского центра, спа-комплекса, бассейнов, спортивной инфраструктуры и программ для восстановления здоровья.

Вторым по значимости критерием стали приватные локации, удаленные от шумных туристических маршрутов, — такой ответ дали 47% участников исследования.

На третьем месте — безопасность отдыха на воде, которую отметили 35% респондентов, прежде всего семьи с детьми.

Более 30% опрошенных также назвали важным наличие профессиональной управляющей компании, способной обеспечить высокий уровень сервиса и доходность объекта.

Исследование показало, что меняются и цели приобретения курортной недвижимости. Почти половина покупателей (46%) рассматривают ее одновременно как место для отдыха семьи и инвестиционный актив. Еще 35% приобретают гостиничные номера преимущественно для получения дохода от сдачи в аренду под управлением оператора.

Только 11% опрошенных покупают такую недвижимость исключительно для личного пользования. При этом 28% респондентов готовы заплатить больше за панорамный вид на море, если объект расположен на возвышенности.

Как отметила глава департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева, если раньше первая линия была главным аргументом при покупке, то сегодня покупатели оценивают совокупность характеристик проекта, включая архитектуру, инфраструктуру, уровень сервиса, приватность, качество управления и инвестиционный потенциал.

Управляющий партнер компании GRAVION Юрий Неманежин, в свою очередь, отметил, что современные покупатели приобретают не только объект недвижимости, но и образ жизни, совмещая отдых с возможностью получать доход от актива.

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