Сбер и «ЮMoney» отметили влияние чемпионат мира по футболу на потребительские привычки

Чемпионат мира по футболу 2026 года переписал моду на просмотр матчей в российских барах. Об этом свидетельствуют данные исследования «ЮMoney» и «Мегамаркета».

«ЮMoney» и аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили транзакции россиян с 11 июня по 11 июля 2026 года. В этот период количество подписок на онлайн-кинотеатры выросло на 33% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Оборот в сегменте прибавил 34%, а средний чек почти не изменился и составил 304 рубля. Аналитики объяснили всплеск переходом прав на показ ключевых матчей к стриминговым платформам, а также поздним началом игр из-за разницы во времени.

При этом новые привычки отразились на смежных рынках. Так, онлайн-доставка фастфуда прибавила 27% — средний чек заказа увеличился на 1% и достиг 1173 рубля. Кроме того, число покупок в общепите снизилось на 4%, а оборот вырос на 5% за счет увеличения среднего чека до 1416 рублей. Бары потеряли 2% транзакций. Гости оставляли на 10% больше денег, чем год назад. Средний чек составил 3457 рублей.

В мегаполисах тенденция проявилась сильнее. В Москве количество оплат в кафе, фастфуде и спортбарах сократилось на 6% с ростом среднего чека до 2056 рублей в кафе и фастфуде, и до 4910 рублей в ресторанах. Питейные заведения Санкт-Петербурга лишились 12% транзакций. Средний чек вырос на 11% и достиг 4990 рублей.

При этом за месяц россияне стали больше тренироваться сами. Расходы на фитнес-клубы и аренду спортивных площадок выросли на 18%. Спортивное питание и БАДы приросли на 21% по числу покупок. Спрос на одежду для активного отдыха и спорта увеличился на 7%.

Данные «Мегамаркета» показали, что с 3 по 10 июня спрос на футбольные товары взлетел на 127%. В топе оказались бутсы, мячи, тренировочная форма, гетры. С 11 по 22 июня продажи футбольных товаров и фанатской атрибутики выросли на 47% относительно того же периода 2025 года.

Чаще всего для занятий спортом пользователи покупали наушники. Они оказались в каждом четвертом «спортивном» заказе «Мегамаркета». Следом идут мужские и женские кроссовки (22% и 21%) и умные часы (14%). Также популярны спортивные очки, бутылки для воды, шейкеры и сумки для тренировок.