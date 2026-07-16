Юрист объяснила, могут ли уволить за опоздание из-за очереди на АЗС

Опоздание на работу из-за большой очереди на заправке не считается уважительной причиной автоматически. Работнику придется доказать, что он не мог избежать задержки, рассказала «Финансам Mail» доцент МГЮА Регина Долотина.

По ее словам, Трудовой кодекс не содержит закрытого списка уважительных причин опоздания. Работодатель должен оценить, была ли вина сотрудника, пояснила Долотина. Если человек выехал заранее, но столкнулся с массовыми очередями из-за дефицита топлива, аварии или другой чрезвычайной ситуации, опоздание могут признать оправданным, подчеркнула юрист.

По ее словам, сотруднику важно сразу предупредить руководство и собрать подтверждения — подойдут чек с АЗС, данные навигатора, фотографии или видео очереди, сообщения СМИ и свидетельские показания.

«Если причина покажется работодателю неуважительной, он может объявить замечание или выговор. Штрафовать сотрудника деньгами нельзя. Увольнение возможно только при наличии предусмотренных законом оснований, например за прогул — отсутствие на работе более четырех часов подряд без уважительной причины. Очередь на АЗС сама по себе не освобождает от ответственности, но при наличии доказательств и отсутствии вины работника она может быть признана уважительной причиной», — заключила Долотина.

Ранее юрист назвал случаи, когда после увольнения работникам должны продолжать платить.