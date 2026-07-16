Сбер запустил бесплатную онлайн-игру «Вижу подвох» для обучения кибербезопасности

Сбер запустил бесплатную игру-тренажер «Вижу подвох» для защиты от мошенников и выбора безопасной модели поведения. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В онлайн-игре пользователю предлагают пройти несколько ситуаций. Они основаны на распространенных мошеннических схемах. В каждом случае необходимо выбрать один из вариантов действий, а после ответа тренажер объяснит, в чем заключалась мошенническая уловка.

Решение расскажет, как правильно вести себя в подобной ситуации. В Сбере уточнили, что такой формат позволяет не просто прочитать правила кибербезопасности, но и применить их на практике в комфортной игровой среде.

«Мошенники используют множество сценариев для обмана и стараются застать человека врасплох: торопят, вызывают страх, представляются близкими, сотрудниками банков, государственных организаций или компаний. Знать основные правила безопасности важно, но еще полезнее заранее потренироваться применять их в ситуации, приближенной к реальной», — отметил вице-президент-директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбера Иван Кузьмин.

По его словам, игровой формат помогает пользователю спокойно разобрать разные схемы, увидеть возможные ловушки и понять, какое действие будет безопасным.

«Первые результаты показывают, что такой подход востребован: игру уже прошли тысячи пользователей, а три четверти участников, оставивших оценку, отозвались о ней положительно. Особенно ценно, что люди не только благодарят за тренажер, но и предлагают новые ситуации, которые стоит в него добавить», — отметил он

Отмечается, что перед началом игры пользователь выбирает одного из персонажей. При этом сценарии учли ситуации, с которыми сталкиваются люди разного возраста: молодежь, взрослые и представители старшего поколения. По итогам прохождения участник получает оценку своих навыков. При этом он может обратиться к разделу «Безопасность» в приложении «СберБанк Онлайн» за дополнительными рекомендациями.

В дальнейшем Сбер планирует развивать игру-тренажер. Компания расширит число сценариев, усложнит уровни и добавит авторизацию по Сбер ID.