Сбер добавил функцию автоматического зачисления соцвыплат в приложение банка

Клиенты Сбера смогут выбрать счет для соцвыплат. в приложении и на «Госуслугах»

В приложении «СберБанк Онлайн» и на «Госуслугах» появилась функция для получения госпособий и пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что новая опция упрощает процесс оформления выплат и направлена на поддержку клиентов в сложных жизненных ситуациях.

Клиенты Сбера могут заранее указать счет для зачисления социальных выплат. При необходимости подтверждения в приложении или на «Госуслугах» появится уведомление о доступной выплате. При этом в уведомлении уже будут указаны реквизиты, а пользователю останется только согласовать получение средств.

«Когда возникают жизненные ситуации, непредвиденные обстоятельства или важные события, предполагающие получение социальных выплат, человеку важно думать о них, а не тратить время на сбор документов, заполнение и подачу заявлений», — отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбера Екатерина Гарцева

По ее словам, во избежание этого можно заранее указать счет в Сбере для соцвыплат. Это можно осуществить сделали через мобильное приложение или портал «Госуслуги».

«Тогда деньги будут поступать автоматически на нужный счет, клиенту не придется предпринимать лишних действий. Это и есть проактивная забота о людях в повседневной жизни», — уточнила она.

Отмечается, что на единый счет для соцвыплат можно получать пособия на детей, доплаты к пенсии, а также выплаты ветеранам, по инвалидности, потере кормильца и другие соцвыплаты.

Выбранный счет будет использоваться для всех выплат. Это касается и тех выплат, которые будут добавляться после выбора счета.