В Британии национализировали производителя стали British Steel

Британская сталелитейная компания British Steel перешла в государственную собственность. Об этом говорится на сайте компании.

«Правительство сегодня перевело British Steel в государственную собственность для того, чтобы защитить будущее производства стали в Соединенном Королевстве. Решение сохранит тысячи рабочих мест, поддержит производство британской стали и поможет защитить цепочки поставок, большие инфраструктурные проекты и национальную безопасность», — говорится в официальном сообщении.

В апреле 2025 года British Steel, которая с 2020 года принадлежала китайской компании Jingye, была вынуждена перейти под внешнее управление из-за угрозы закрытия. Учитывая важность компании для экономики и безопасности Великобритании, Министерство бизнеса пришло к выводу, что ее национализация — это оптимальный путь для обеспечения стабильности как самой компании, так и всей сталелитейной отрасли. Новому руководству поставлены задачи по стабилизации бизнеса.

Правительство отметило, что национализация British Steel соответствует «Стратегии развития сталелитейной отрасли Великобритании», принятой в марте 2026 года. Эта стратегия направлена на привлечение инвестиций в размере до £2,5 млрд и увеличение доли стали, произведенной внутри страны, до 50%. В ближайшие месяцы независимые эксперты разработают механизм компенсаций для прежних владельцев компании.

На заводе British Steel в Сканторпе, расположенном на востоке Англии, трудятся 2,7 тысячи человек. Компания производит около 95% рельсов для железных дорог Великобритании и обеспечивает рабочими местами 3,5 тысячи человек на трех своих предприятиях в стране.

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