Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Средний размер микрозайма резко вырос

«Альфа-деньги»: средний размер микрозайма вырос более чем на 60% за год
Максим Блинов/РИА «Новости»

В первом полугодии 2026 года средняя сумма займа россиян достигла 22,8 тыс. рублей, увеличившись на 63% год к году. За аналогичный период 2025-го показатель составлял 13,9 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель продуктового направления «Альфа-Денег» Геннадий Сухнев.

«В январе — июне 2025 года повторные клиенты в среднем занимали 15,3 тыс. рублей, а новые — 10,1 тыс. рублей. Более крупные лимиты постоянным заемщикам предоставляли благодаря сформированной кредитной истории и опыту взаимодействия с микрофинансовой организацией. В 2026 году соотношение впервые изменилось: средняя сумма займа нового клиента достигла 24 тыс. рублей, а повторного — 22 тыс. рублей», — отметил Сухнев.

По его словам, это связано с распространением продуктов с более высоким средним чеком, включая кредитные лимиты, займы с погашением частями и POS-кредитование. Они постепенно дополняют или заменяют классические краткосрочные займы до зарплаты, сказал эксперт.

Он добавил, что средний размер займа увеличился во всех возрастных категориях: россияне 18–24 лет брали в среднем 17,9 тыс. рублей, 25–34 лет — 22,8 тыс. рублей, а клиенты 35–44 лет — не менее 25 тыс. рублей.

Женщины продолжили оформлять более крупные займы, чем мужчины: 25 тыс. против 21,2 тыс. рублей, уточнил Сухнев. Годом ранее средние суммы составляли соответственно 14,9 тыс. и 13,3 тыс. рублей, заключил эксперт.

Ранее ЛДПР предложила ограничить деятельность микрофинансовых организаций.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!