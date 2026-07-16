Средний размер микрозайма резко вырос

«Альфа-деньги»: средний размер микрозайма вырос более чем на 60% за год

В первом полугодии 2026 года средняя сумма займа россиян достигла 22,8 тыс. рублей, увеличившись на 63% год к году. За аналогичный период 2025-го показатель составлял 13,9 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель продуктового направления «Альфа-Денег» Геннадий Сухнев.

«В январе — июне 2025 года повторные клиенты в среднем занимали 15,3 тыс. рублей, а новые — 10,1 тыс. рублей. Более крупные лимиты постоянным заемщикам предоставляли благодаря сформированной кредитной истории и опыту взаимодействия с микрофинансовой организацией. В 2026 году соотношение впервые изменилось: средняя сумма займа нового клиента достигла 24 тыс. рублей, а повторного — 22 тыс. рублей», — отметил Сухнев.

По его словам, это связано с распространением продуктов с более высоким средним чеком, включая кредитные лимиты, займы с погашением частями и POS-кредитование. Они постепенно дополняют или заменяют классические краткосрочные займы до зарплаты, сказал эксперт.

Он добавил, что средний размер займа увеличился во всех возрастных категориях: россияне 18–24 лет брали в среднем 17,9 тыс. рублей, 25–34 лет — 22,8 тыс. рублей, а клиенты 35–44 лет — не менее 25 тыс. рублей.

Женщины продолжили оформлять более крупные займы, чем мужчины: 25 тыс. против 21,2 тыс. рублей, уточнил Сухнев. Годом ранее средние суммы составляли соответственно 14,9 тыс. и 13,3 тыс. рублей, заключил эксперт.

Ранее ЛДПР предложила ограничить деятельность микрофинансовых организаций.