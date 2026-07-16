Россиян с одним ребенком призвали быстрее брать семейную ипотеку

Семьям с одним ребенком сейчас имеет смысл максимально ускориться и постараться купить квартиру до вступления в силу новых правил по семейной ипотеке (ориентировочно до 1 октября), чтобы зафиксировать текущие базовые 6%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Семьям с двумя детьми паниковать не стоит — условия для вас сохраняются примерно на прежнем уровне, можно взвешенно выбирать квартиру. Семьям с тремя и более детьми разумнее занять выжидательную позицию и дождаться официального запуска обновленной программы, чтобы оформить кредит по сниженной ставке в 4%, существенно сэкономив на переплате и ежемесячных платежах. С точки зрения долгосрочного стимулирования рождаемости обсуждаемые цифры (10–12% для семей с одним ребенком / 6% для семей с двумя детьми/ 4% для многодетных семей) выглядят компромиссными», — отметил Трепольский.

По его словам, разница в ежемесячном платеже между семьей с одним и тремя детьми при одинаковом чеке покупки с октября составит в два раза (31,6 тыс. рублей против 63,2 тыс. рублей). Это наглядная демонстрация того, как сильно нагрузка бьет по молодым семьям на старте их жизненного цикла, добавил Трепольский.

По его словам, чтобы программа действительно стала мощным драйвером для создания семей и масштабирования населения, планку стоило бы опустить ниже: до 8–10% для семей с одним ребенком, 4% — с двумя детьми и 2% — с тремя. Такой «сверхльготный» шаг создал бы беспрецедентный мотивационный контур для граждан, рассматривающих расширение семьи исключительно через призму жилищного вопроса, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать нельготную ипотеку.