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Бизнес

Россияне рассказали, в каких случаях оставляют чаевые

Почти 50% опрошенных россиян оставляют чаевые во время встреч с друзьями
Shutterstock

Большинство (70%) опрошенных россиян оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом «Апельсин».

В заведениях общественного питания это чаще происходит во время встреч с друзьями (49%), свиданий (47%) и дней рождения (39%). Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания (70%). Также влияют настроение (34%), размер итогового счета (25%) и частота посещения заведения (23%). При этом 73% рассказали, что оставляют больше чаевых летом, 13% — зимой, 8% — весной, а 6% — осенью.

Около двух третей жителей страны (59%) считают наличные самым удобным способом оставить чаевые, а 25% — банковскую карту. Чаще всего россияне округляют сумму счета (36%), оставляют привычную сумму (26%) или определенный процент от заказа (16%). Около трети опрошенных (32%) предпочитает самостоятельно вводить размер чаевых при оплате, а 26% признаются, что рекомендации по сумме на терминале их раздражают. При этом 15% отметили, что такие подсказки помогают им быстрее принять решение.

Реже опрошенные оставляют чаевые курьерам (36%), таксистам (35%), бариста в кофейнях (16%) и мастерам в салонах красоты (16%).

За последние пять лет около половины опрошенных (48%) не изменили своих привычек, связанных с чаевыми. При этом 23% стали оставлять их чаще, а 17% — реже. Еще 12% вовсе перестали оставлять чаевые. Для 67% респондентов чаевые — прежде всего способ поблагодарить за хороший сервис. Лишь 14% воспринимают их как дополнительный заработок сотрудника, а 13% — как правило хорошего тона.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что рынок чаевых в России превысил 60 млрд рублей.

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